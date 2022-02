Feuer zerstört Fachwerkhaus

Nach Brand in Bretten-Ruit: So geht es den Bewohnern

Ein Brand hat am 9. Februar eines der ältesten Häuser in Bretten-Ruit zerstört. Die Bewohner kamen in einem Hotel unter. Es ist aber nicht der einzige Schicksalsschlag, den die Familie in der jüngsten Vergangenheit verkraften musste.