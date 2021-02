Die Friseur-Branche ist der Gewinner des jüngsten Bund-Länder-Treffens. Da jedoch quasi alle anderen Branchen in die Röhre schauen, kritisiert unter anderem die Vereinigung Brettener Unternehmen (VBU) diese ungleichen Regelungen scharf.

Nach dem jüngsten Bund-Länder-Treffen steht fest: Für eine Branche ist ein Ende des Lockdwons in Sicht. Die Friseure dürfen jubeln, während nahezu der komplette Rest, also der Einzelhandel, die Gastronomie oder auch die Kulturschaffenden, in die Röhre schaut.

Während unter anderem für diese Branchen der Lockdown bis zum 7. März verlängert wurde, dürfen Friseure ab dem 1. März wieder öffnen.

Und die Menschen in Bretten und Umgebung lechzen augenscheinlich geradezu danach, sich endlich wieder professionell die Haare schneiden zu lassen.