Nach Raubüberfall in Bretten: Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Gegen vier Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren ermittelt aktuell die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Sie sollen die 72-jährige Pächterin einer Tankstelle in Bretten überfallen haben, teilte die Polizei mit. Während der vermeintliche Haupttäter schon seit längerem in Untersuchungshaft sitzt, kamen nun seine drei mutmaßlichen Mittäter dazu.

Die Polizei beschreibt den Tathergang folgendermaßen: Die 72-Jährige hatte am Mittwoch, 22. März, ihre Tankstelle verlassen und wollte gerade in ihr Auto steigen. In diesem Moment kam jedoch ein Mann von hinten auf sie zu und riss ihr die Tasche aus der Hand, in der sich die Einnahmen des Tages befanden.

Durch die Wucht des Angriffs stürzte die Frau. Daraufhin flüchtete der Täter, der eine Sturmmaske über den Kopf gezogen hatte, mitsamt der Tasche. Eine Zeugin war jedoch kurz vor der Tat aufgrund der Maske auf den Mann aufmerksam geworden und hatte die Polizei benachrichtigt. Dieser gelang es deshalb schnell, den 20-jährigen Verdächtigten festzunehmen. Am nächsten Tag erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.

Anschließende Ermittlungen führten nun zur Festnahme von drei weiteren Verdächtigen. Der Vorwurf gegen die Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren lautet, bei der Planung beziehungsweise der Durchführung der Tat mitgewirkt zu haben. Auch gegen sie erließ der Richter einen Haftbefehl.