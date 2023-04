Nach Raubüberfall in Bretten sitzen vier Männer in Untersuchungshaft

Ein 20-Jähriger soll am 22. März eine Tankstelle in Bretten überfallen haben. Die Polizei konnte ihn schnell festnehmen. Jetzt sitzen drei weitere Männer wegen der Tat in Untersuchungshaft.

Nachdem ein 20-Jähriger nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Bretten am 22. März festgenommen wurde, sitzen jetzt drei weitere Männer in Untersuchungshaft. Sie sollen an der Tat beteiligt gewesen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag mitteilten.

Der 20-Jährige soll am 22. März die Pächterin der Tankstelle überfallen haben. Die 72-Jährige hatte gerade das Tankstellengebäude mit den Tageseinnahmen in einer Tasche verlassen und wollte in ihr Fahrzeug zu steigen.

Der Verdächtige näherte sich nach offiziellen Angaben zügig von hinten und riss mit solcher Wucht an der Tasche, dass der Trageriemen riss und die 72-Jährige hinfiel. Der 20-Jährige, der eine Sturmmaske trug, flüchtete anschließend mit seiner Beute.

Dank einer Zeugin verfolgte eine Polizeistreife den mutmaßlichen Täter und nahm ihn vorläufig fest. Am Tag darauf erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl.

Ermittlungen der Polizei: Vier Männer sitzen nach Raubüberfall in Bretten in Untersuchungshaft

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal führten jetzt dazu, dass drei mutmaßliche Mittäter festgenommen wurden. Die Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren sollen die Tat mit geplant beziehungsweise durchgeführt haben.

Sie sitzen mittlerweile ebenfalls in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.