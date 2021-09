Nach Streit: Mann attackiert 60-Jährigen in Bretten mit Messer

Ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern ist in Bretten eskaliert. Ein Zeuge hörte Hilfeschreie und konnte mit seinem Einsatz wohl Schlimmeres verhindern.

Ein 47-Jähriger hat am Montagnachmittag einen 60-Jährigen in Bretten mit einem Messer angegriffen und ihn dabei lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei berichtet, war es schon vor der Tat zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, die in Bretten im selben Haus leben.

Gegen 16.15 Uhr hörte ein Zeuge, wie der 60-Jährige in seinem Zimmer um Hilfe rief. Dort stach der 47-Jährige mit einem Messer auf den Mann ein. Der Zeuge eilte in das Zimmer und konnte den Angreifer stoppen, indem er ihm das Messer aus der Hand riss. Bei seinem mutigen Einsatz wurde der Zeuge an der Hand verletzt.

Tiefe Stichwunde am Rücken - Opfer außer Lebensgefahr

Die hinzugerufene Polizei sperrte den Bereich um das Wohnhaus ab und betrat, unterstützt von Polizeihunden, das Gebäude. Um den Schwerverletzten zu bergen, wurden auch Feuerwehr und Rettungsdienst hinzugezogen. Dieser brachte den 60-Jährigen in ein Krankenhaus, wo eine tiefe Stichwunde im Rücken festgestellt wurde, die zur Verletzung und Kollabierung der Lunge geführt hatte. Der Mann befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Beide Männer standen zum Zeitpunkt der Tat unter Einfluss von Alkohol. Gegen den Täter wird nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.