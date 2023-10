Nachdem im Frühjahr dieses Jahres der Fahrkartenautomat am Bahnhaltepunkt Knittlingen-Kleinvillars nach erfolglosen Aufbruchsversuchen so stark beschädigt wurde, dass er ganz abgebaut werden musste, steht am Bahnhaltepunkt in Kleinvillars nun wieder ein neuer Fahrkartenautomat.

Optisch ähnelt das Gerät seinem Vorgänger, aber Haptik und Software wurden stark verbessert. Eigentlich verkündeten Aushänge, dass „bis auf Weiteres“ keine Automaten vor Ort betrieben werden würden. Auf damalige Nachfrage wurde der spärliche Informationsstand mit der Komplexität der Situation begründet.

Nun also die Kehrtwende, was vor allem Gelegenheitsnutzer und ältere Bahnnutzer freuen dürfte. Auch die Gemeinderäte beteuerten unisono, dass man hier etwas machen müsse, die Verwaltung der Fauststadt gefordert sei.

„Wir erwarten schon von der Stadtverwaltung, dass Sie sich bei den zuständigen Stellen dafür einsetzt, dass der Fahrkartenautomat erhalten bleibt“, SPD-Gemeinderat Timo Steinhilper damals gegenüber dieser Redaktion.

Bürgermeister Alexander Kozel freut sich über neuen Automaten in Knittlingen

Der so adressierte Verwaltungschef Alexander Kozel (Grüne) antwortet auf die Anfrage, ob er politischen Druck auf die verantwortlichen Stellen ausgeübt habe, etwas ausweichend: „Vermutlich war es hier der stete Tropfen, der den Stein höhlt. Also die Nachfragen von verschiedenen Personen, die zu einem Umdenken geführt haben. Ich bin froh, dass die Bahnhaltestelle Kleinvillars wieder einen Kassenautomaten hat“, so der Bürgermeister.

CDU-Stadtrat Bernd Vogt gegenüber dieser Redaktion: „Also hiervon hatten die Stadträte keine Kenntnis. Ist aber erfreulich!“ Ähnlich sieht es Ralf Schwarzien (PWV), der sich grundsätzlich über jede Verbesserung im ÖPNV freut, da Knittlingen als Randkommune des Enzkreises leider eher dürftig an das ÖPNV-Netz angebunden sei.

„Im konkreten Fall handelt es sich aber wohl um eine Aktion der Bahn“, so Schwarzien. Bei der SPD-Stadtratsfraktion sei man auch sehr erfreut, allerdings frage man sich halt, „warum nicht gleich so“, wie Timo Steinhilper mitteilt.

Laut SWEG-Sprecherin Hanne Lützelberger wurde der Automat nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten planmäßig wieder aufgebaut. In Ölbronn, wo zeitgleich der Automat beschädigt und abgebaut wurde, wurde allerdings bis jetzt kein neuer aufgebaut.