Nachwuchsarbeit: Brettener Sportvereine hoffen auf neue Übungsleiter

In fast allen Turn- und Sportvereinen der Region ruht während der Sommerferien der Spiel- und Trainingsbetrieb. Vor allem im Nachwuchsbereich. Selbst Großvereine wie der TV Bretten mit einer hauptamtlich besetzten Geschäftsstelle sind urlaubsbedingt schwer zu erreichen.

Dieses Bild hat sich bei einer Umfrage unter mehreren Vereinen nach qualifizierten Übungsleitern und Trainern bestätigt. Rückmeldungen sind nur vom SV Oberderdingen und vom TV Gondelsheim eingegangen. Und das, obwohl der SV Oberderdingen derzeit in sportlicher Hinsicht nicht gerade für positive Schlagzeilen sorgt. Dem Abstieg in die B-Klasse des Fußballkreises Bruchsal folgte zum Saisonauftakt eine 0:5-Klatsche ausgerechnet beim jungen Ortsrivalen FC Fatihspor Oberderdingen.

Töricht wäre es allerdings, das Ansehen des 1910 gegründeten Traditionsvereins nur nach den Ergebnissen und Tabellenständen seiner Fußballmannschaften zu bewerten. Die Qualität des Vereins dokumentieren andere Zahlen als die Tor- und Punktebilanz seiner Kicker. „Wir betreuen in unseren drei Abteilungen Breitensport, Leichtathletik und Fußball Woche für Woche etwa 500 aktive Sportlerinnen und Sportler vom Eltern-Kind-Turnen bis zum Seniorensport“, sagt SV-Vorsitzender Thorsten Dittes.

Nachfrage nach Bewegungsangeboten ist nach Corona-Stillstand in Bretten groß

Dafür stehen dem SV Oberderdingen für die Betreuung in den 45 Gruppen und Mannschaften aktuell 52 Übungsleiterinnen und -leiter zur Verfügung. Davon beteiligen sich zurzeit zehn Personen an den Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der Sportfachverbände. Froh ist Dittes, weil die Fußballabteilung in der kommenden Saison wieder eine Mannschaft der F-Junioren stellen kann. „Damit sind wieder alle Fußballteams von den Bambini bis zur den B-Junioren besetzt“, freut sich der Vereinschef.

Erfreulich sei die Zusage weiterer Übungsleiterinnen, die nach den Sommerferien eine zweite Eltern-Kind-Gruppe sowie eine weitere Turngruppe für Kinder übernehmen wollen. „Die Nachfrage nach Bewegungsangeboten ist gerade nach dem coronabedingten Stillstand enorm“, bestätigt Dittes und ergänzt: „Für den einzigen Wermutstropfen in unserer Nachwuchsarbeit hat die Gemeinde Oberderdingen gesorgt, weil der Verein seit Januar 2022 auch für Kinder und Jugendliche eine Nutzungsgebühr für die städtische Aschingerhalle bezahlen muss.“

Einschränkungen im Sportbetrieb hatte auch der Oberderdinger Großverein während der Pandemie. „Wir haben uns allerdings schnell auf die neue Situation eingestellt und eine Web-Meeting-Plattform installiert“, verrät Dittes. Hierzu wurde in der vereinseigenen Schwabenhalle das „Studio 1“ eingerichtet.

Dort konnten die Übungsleiterinnen und Übungsleiter alleine vor der Kamera Sport für ihre Mitglieder zu Hause anbieten. „Leider wurde dies vor allem für unsere Erwachsenen-Gruppen angeboten, während für unsere Jüngsten das Training über Wochen ausfallen musste“, bedauert der SVO-Chef.

Hallenzeiten behindern Ausweitung der Vereinsangebote

Keinen Rückgang der Mitgliederzahlen hatte der TV Gondelsheim während der Pandemie zu beklagen. Auch die Übungsleiterinnen und -leiter seien alle an Bord geblieben. „Unsere 25 Sportgruppen werden von 18 lizenzierten Übungsleitern und sechs Trainern ohne Lizenz betreut“, bestätigt TV-Vorsitzender Manfred Boos.

Eine Ausweitung des Gondelsheimer Vereinsangebots scheitere vor allem an den fehlenden Hallenzeiten, wobei die Turn- und Gymnastikgruppen hauptsächlich in der vereinseigenen Turnhalle trainierten. Lediglich die Saalbachhalle und das Schlossstadion muss mit anderen Sportvereinen geteilt werden.

Eine große Nachfrage gebe es beim TV Gondelsheim im Kinderturnen, wobei mittlerweile sogar eine Warteliste besteht. „Natürlich sind wir immer auf der Suche nach interessierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern“, sagt TV-Vorsitzender Manfred Boos. Hoffnung sieht er ab September. Dann wird eine junge Frau aus dem Verein ein Freiwilliges Soziales Jahr beim TV Gondelsheim beginnen.