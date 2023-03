Neubau Knittlinger Kieselmannbrücke: Fahrbahnplatte wird montiert

Die Arbeiten beim Neubau der Kieselmannbrücke in Knittlingen schreiten voran – allerdings gehen damit für die Autofahrer in den nächsten Tagen Einschränkungen einher.

Im Zuge des Neubaus der Knittlinger Kieselmannbrücke an der Bundesstraße 35 müssen sich Autofahrer in den kommenden zwei Wochen erneut auf Einschränkungen einstellen. Wie das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mitteilt, wird die Kreisstraße 4520/Pforzheimer Straße vom kommenden Montag, 13. März, bis zum Freitag, 24. März, voll gesperrt. Da die neue Fahrbahnplatte montiert wird, ist die Sperrung letztlich unumgänglich.

Laut RP werden in diesem Zeitraum der öffentliche Verkehr sowie Fußgänger, Radfahrer und Busverkehr über die Richard-Wolf-Straße, die Wiesenstraße und die Paul-Kieselmann-Straße umgeleitet. Danach wird wie geplant auf der K4520/Pforzheimer Straße wieder die sogenannte halbseitige Sperrung mit Gegenverkehrsregelung ohne Ampelanlage eingerichtet.

Geplantes Bauende der Sanierung ist im Herbst 2023

Das Regierungspräsidium weist darauf hin, dass diese Verkehrsführung bis zur endgültigen Herstellung des Gehwegs im Sommer bestehen bleibt. Derzeit geht man beim RP übrigens davon aus, dass die gesamte Baumaßnahme an der B35 im Herbst 2023 fertiggestellt sein wird.

Im ursprünglichen Plan für das Großprojekt war das komplette Bauende für dieses Frühjahr vorgesehen. Die Kosten betragen laut Regierungspräsidium insgesamt rund fünf Millionen Euro und werden komplett vom Bund getragen.

Wie das Regierungspräsidium mitteilt, wurde Mitte Februar der Überbau der neuen Brücke betoniert. Mittlerweile hat der Beton die erforderliche Festigkeit erreicht, deshalb kann in den kommenden beiden Woche die Fahrbahnplatte auf die neuen Pfeiler und die sogenannten Widerlager abgelassen werden. Danach kann laut RP auch das Traggerüst abgebaut werden.

Offiziell seit dem 13. September 2021 laufen an der B35 die Arbeiten für den sogenannten Ersatzneubau der Kieselmannbrücke. Dabei wird die bestehende Brücke abgerissen und durch ein neues Bauwerk an gleicher Stelle ersetzt. Während der Bauzeit der Brücke wird der Verkehr laut RP „in der Regel über eine bauzeitliche, einspurige Behelfsbrücke“ an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Behelfsbrücke, die eine Länge von 72 Metern hat, wurde parallel zur bestehenden Brücke errichtet. Der Verkehr auf der Behelfsbrücke wird durch eine Ampelanlage geregelt.