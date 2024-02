Gewerbeansiedlung in Diedelsheim ist Thema im Brettener Gemeinderat

Das Gewerbegebiet an der Diedelsheimer Höhe soll weiter in Richtung Osten wachsen. Dazu sind zunächst einige Gemeinderatsbeschlüsse erforderlich.

Mit dem Baugebiet „Vordere Schmalzhälde-Katzhälde“ an der Gemarkungsgrenze zwischen Diedelsheim und der Kernstadt befasst sich der Brettener Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Februar, ab 18 Uhr im Rathaus.

Konkret soll der Gemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplans, die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Baulandumlegung beschließen.

Baufachmarkt soll sich in neuem Gewerbegebiet ansiedeln

So wird die planungsrechtliche Grundlage für eine Bebauung des Gebiets geschaffen. Es ist laut Verwaltung rund vier Hektar groß, was in etwa fünfeinhalb Fußballfeldern entspricht.

Das neue Gebiet nördlich der B35 grenzt im Osten an die Autohäuser ATU und Ekinci an. Unter anderem soll dort der Baufachmarkt Wertheimer ziehen. Bisher ist er noch in der Kernstadt ansässig. Den jetzigen Standort von Wertheimer in der Kernstadt will die Stadt dagegen für die Gartenschau 2031 nutzen.

Auch der Haushalt und Photovoltaikanlagen sind Thema

Neben der Gewerbeansiedlung in Diedelsheim geht es in der Gemeinderatssitzung auch um den Kommunalhaushalt 2024 inklusive mittelfristiger Finanzplanung. Der Gemeinderat soll das Zahlenwerk beschließen. Die Fraktionen bekommen die Möglichkeit, dazu Stellung zu beziehen.

Zu den weiteren Tagesordnungspunkten zählen die Auftragsvergaben für den Bau einer Brunnenanlage mit drei Becken in der Pforzheimer Straße sowie für die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschulen in Ruit und Gölshausen sowie der Max-Planck-Realschule in Bretten.