Neue Bürgerliste will in den Ortschaftsrat von Bretten-Büchig

Im Brettener Stadtteil Büchig hat sich eine neue Liste für den Ortschaftsrat formiert. Sie nennt sich „Büchiger Liste“ und hat neun Kandidaten aufzubieten, wie aus einer Pressemitteilung der Gruppierung hervorgeht.

In der Reihenfolge ihrer Platzierung auf der Liste sind dies Rouven Hipp, Ralph Bender, Alexander Gerweck, Miriam Reichle, Ulrich Friedel, Elke Kirn, Thomas Grimm, Matthias Koch und Philipp Weinkötz.

„Wir stehen mit unserer Liste ganz bewusst für einen Neuanfang. Personell und inhaltlich“, wird Rouven Hipp, Sprecher der Büchiger Liste, in der Pressemitteilung zitiert.

Erhalt der Grundschule und Vernetzung von Bürgern sind Themen

Der Wunsch nach Veränderung und nach einem Neustart sei an vielen Stellen Büchigs zu spüren, so Hipp. Dabei gehe es explizit nicht darum, an der Vergangenheit oder gar an handelnden Personen Kritik zu üben.

Sondern vielmehr „um die aktuell wahrnehmbare positive Grund- und Aufbruchstimmung und die damit verbundenen Visionen und Pläne für Büchig“.

Auf der Agenda der Büchiger Liste stehen etwa die Wiedereröffnung und der Erhalt der Martin-Judt-Grundschule, Infrastrukturthemen wie Nahversorgung und Mobilität sowie die Vernetzung von Bürgerinnen, Bürgern und den Vereinen.

Regelmäßige Ortsbegehungen sollen Veränderungen sichtbar machen

Eine der ersten Ideen dazu ist, eine „Füreinander-Miteinander-Plattform“ zu schaffen. Auf dieser Plattform könnten sich unter anderem hilfsbereite Menschen mit denjenigen vernetzen, die Hilfe brauchen – und umgekehrt. Und das generationenübergreifend, analog und digital.

Das Ortsbild sowie anstehende Maßnahmen und Veränderungsprozesse „sollen durch regelmäßige Bürgerspaziergänge sichtbar und greifbar gemacht werden“. Zudem solle ein zentral gelegenes Gemeinschaftsgebäude einen Ort der Begegnungen und des Austausches bieten.