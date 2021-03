Neue Corona-Beschlüsse: Der Frust bei Brettener Einzelhändlern und Gastronomen steigt immer weiter

Unter dem aktuellen Lockdown, der am 2. November 2020 zunächst als „Lockdown light“ mit Wellenbrecher-Funktion begann, leidet die Gastronomiebranche am stärksten. Denn seit nunmehr 20 Wochen sind Gaststätten und Restaurants sowie Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen geschlossen. Entsprechend laut schrillen mittlerweile beim Dehoga, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, die Alarmglocken – und eine Besserung ist nach dem jüngsten Bund-Länder-Treffen nicht in Sicht.

„In der Branche wachsen Verzweiflung, Wut und Zukunftsängste dramatisch“, erklärt Guido Zöllick, der Präsident des Dehoga-Bundesverbands. Neben schnellen und verbesserten Hilfszahlungen von Staatsseite fordert Zöllick endlich einen konkreten Fahrplan zur sicheren und verantwortungsvollen Öffnung der Betriebe: „Wenn die Politik dem Gastgewerbe erneut ein Sonderopfer abverlangt, damit andere Wirtschaftszweige sowie Schulen und Kitas geöffnet bleiben können, müssen die finanziellen Ausfälle entschädigt werden.“

Wie die Dehoga mitteilt, haben Restaurants und Hotels im Zuge der Corona-Krise „nie dagewesene Umsatzverlust“ verzeichnet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind die Umsätze im Kalenderjahr 2020 real um 39 Prozent eingebrochen. Laut einer Dehoga-Umfrage beklagen die Betriebe seit dem 1. März 2020 bis heute Umsatzeinbußen von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mehr als 70 Prozent der in der Gastronomiebranche tätigen Unternehmer würden um ihre Existenz bangen, jeder Vierte ziehe konkret eine Betriebsaufgabe in Erwägung, so Zöllick. bin