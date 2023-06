Sie wollten ein eigenes Lager, da sie jedes Jahr sämtliche Peter-und-Paul-Tage auf dem Fest zubringen, sagt Nadine Gremmelmaier. Sie ist eine von 20 bei den Lebküchnern zu Brettheim. Lebküchner? Ja, zu der neuen Peter-und-Paul-Gruppe fanden fünf Familien mit Freunden und Kindern zusammen. Am Wochenende sind sie erstmals mit eigenem Angebot auf dem Fest. Und sie backen Lebkuchen in einem selbst gebauten Ofen nach historischem Vorbild.

Diesen Ofen haben sie auch beim Repro-Wettbewerb eingereicht, den die IG Gewand erstmals ausgerufen hatte. Die Recherche für den Ofenbau fand in Kleingruppen statt.

In Kleingruppen an die Arbeit gemacht

Seit 20 Jahren ist Kerstin Kunath begeisterte PuP-Gängerin. Sie gab mit den Anstoß zur Gründung der Gruppe, sagt Michael Kunath. „Und das war krass viel Arbeit, trotz allem Spaß“, sagt er. „Wir fragten uns, was brauchen wir alles, und jeder konnte sich mit seinen Fähigkeiten einbringen“, ob beim Bedarf fürs Lager oder bei Gewändern.

„Dabei hat uns Linda sehr geholfen“, sagt Kunath. Linda Obhof ist Leiterin der städtischen Museen Brettens. Während des PuP aber hat sie mehrere Nebenjobs – als Mitglied der Fünf Schneeballen oder vor allem als Mitglied der IG Gewand.

Die IG ist im Mittelalterlichen Arbeitskreis auch für die Beratung der Gruppen zuständig. Laut Obhof gibt es „keine Verbotskultur bei der Kleiderwahl, die liegt im Ermessen der Gruppe oder des Individuums“, sagt sie. Dennoch freuen sie sich, wenn sich das Stadtbild von einem Peter-und-Paul-Fest zum nächsten stetig weiter dem von 1504 nähert.

Man fühlt sich einfach ins Mittelalter versetzt Nadine Gremmelmaier

Mitglied bei der neuen PuP-Gruppe der Lebküchner zu Brettheim

Denn das macht die Faszination des Festes aus. „Andere Mittelalterfeste finden auf grünen Wiesen statt. Bretten hat zwischen den historischen Häusern mit offenen Feuern in den Lagern eine besondere Atmosphäre. Man fühlt sich einfach ins Mittelalter versetzt“, sagt Nadine Gremmelmaier. Sie wohnt in der Pfalz und arbeitet bei der Volksbank Bruchsal-Bretten. Doch noch 2023 will sie mit Partner Christopher Präg hierher umziehen.

Tamara Kull unterrichtet als Lehrerin an den Beruflichen Schulen Bretten unter anderem Geschichte. Sie empfindet das PuP auch als gelebten Anschauungsunterricht. „Seit 2018 wollten wir im Freundeskreis schon eine eigene Gruppe gründen, 2019 wollten wir aktiv werden, aber dann kam Corona.“

Erste fahrbare Öfen gab es laut Richental Chronik zwischen 1414 und 1418

2020 suchten sie alle per Brainstorming nach gemeinsamen Interessen. Sie landeten bei Lebkuchen. Sieben von ihnen recherchierten in Sachen Ofen. Denn ein Eigenbau nach historischem Vorbild sollte her. Sie wühlten in Material, suchten nach Spezifikationen eines mobilen Ofens. Andere durchforsteten Quellen nach Originalrezepten von 1500 und passenden Gewürzen für Lebkuchen.

„Die Einachser mit den Öfen wurden damals von Ort zu Ort gefahren“, sagt Kunath. Ihre Existenz ist unter anderem dank Richental-Chronik belegt. Die Chronik enthält Hinweise, dass fahrbare Öfen zum Konstanzer Konzil (1414 bis 1418) aufkamen.

Einen Handkarren als Unterbau fanden die Lebküchner in Calw. „Den Lehmofen selbst zu fertigen, war eine ganz andere Nummer“, sagt Kunath. Kunath bat einen Gölshauser Nachbarn um zwei Kübel Lehm von dessen Neubaugrundstück und los ging es.

Lehmkugel um Lehmkugel wuchs der Brennraum

Aus dem Gölshausener Lehm wurden Kugeln geformt, aus diesen dann ein Boden und eine Kuppel. Um den Holzkarren gegen die Hitze des Ofens abzuschirmen, kamen leere Glasflaschen auf die erste Lehmschicht. Die Lücken füllten die Ofenbauer mit Sand auf. Darauf kam wieder Lehm und darüber schichteten sie Lehmkugeln Reihe um Reihe auf - wie Kinder, die aus Schneekugeln Iglus bauen.

Im Inneren der wachsenden Kuppel sorgten Steine und Sand für Innendruck, bis die Kuppel nach vier Wochen getrocknet war. Nach einer weiteren Woche räumten sie den Innenraum aus. „Ein kritischer Moment, da der Gegendruck entfiel“, so Kunath. Doch es hielt. Der Ofen war fertig.

An Pfingsten erfolgte das erste Probebacken

„Zuerst haben wir ein kleines Feuer gemacht, um den Ofen nicht zu schnell zu erhitzen. Hat funktioniert“, sagt Kunath. Es folgte ein größeres Feuer und am Pfingstsonntag trafen sie sich zum ersten Probebacken.

Ob die Lebkuchen schmecken? Kunath lacht. „Wir haben sehr viel Musterteig in Backmodeln hineingeschoben. Wir experimentierten oft mit den Backzeiten. Denn in keiner der Quellen gab es Angaben für die Temperatur oder Backdauer.“ Eine Hürde war auch, damalige Mengenangaben auf heute zu übersetzen.

Lebkuchen mussten früher als Reiseproviant haltbar sein Michael Kunath

Mitglied der neuen PuP-Gruppe der Lebküchner zu Brettheim

„Lebkuchen waren damals weniger saisonal. Er musste als Reiseproviant haltbar sein“, sagt Kunath. „Wir haben zwei Originalrezepte gefunden, eines davon aus Bretten. Aber die Lebkuchen sind nicht ganz vergleichbar mit heutigen“, merkt er an.

Tamara Kull und Nadine Gremmelmaier formulieren auf die Frage des Geschmacks exakt wortgleich: „Sehr intensiv und würzig.“ Kull war eine von fünf, die damit experimentierten. Sie hat den Originalteig nach Originalrezept zwei Wochen ruhen lassen und ihn dann in Pottasche geknetet. „In mundgerechten Stückchen kann man ihn sehr gut essen“, sagt sie. Nadine Gremmelmaier bestätigt das.

Damit steigt die Spannung aufs Fest nicht nur bei den Lebküchnern zu Brettheim. Auch wenn die besonders gespannt sind auf die Reaktionen zu Ofen und Lebkuchen. Und alle freuen sich unbändig - ach ja, auch aufs eigene Lager.