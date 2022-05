Von jeher prägen Türme das Stadtbild. Das ist auch in der Melanchthonstadt Bretten nicht anders: Vorbei an zehn Türmen führte Tourguide Holger Horn eine interessierte Gruppe, die dabei so manches unbekannte Detail erfuhr.

Seien es der Turm zu Babel, der Pharaos von Alexandria, der schiefe Turm von Pisa, oder auch der Eiffelturm – Turmbauten finden sich in jeder Epoche der Menschheitsgeschichte.

Auch in Bretten prägen Türme das Stadtbild seit Jahrhunderten. Auf den Spuren der Geschichte wandelnd, konnten die Teilnehmer des öffentlichen Zehn-Türme-Rundgangs am Sonntag die Historie der Turmbauten der Melanchthonstadt erleben. Das Angebot der Brettener Tourist-Info fand dabei zum ersten Mal statt.

Türme sind seit je her ein Symbol von Macht und Stärke. „Ein Turm ist immer auch ein Statement“, erklärte am Sonntagvormittag Holger Horn, der in Bretten als Tourguide durch die Altstadt führt. Horn, 41 Jahre alt, ist in Bretten aufgewachsen und hat Geschichte studiert.

Ein Turm ist immer auch ein Statement. Holger Horn, Tourguide

Er hatte im vergangenen Jahr die Idee für das neue Tourangebot. „Beim Gang durch die Stadt sind mir damals ein paar Türme aufgefallen, die ich davor nie aktiv wahrgenommen hatte. Da fing ich an aktiver nach Türmen in der Altstadt Ausschau zu halten“, erzählte Horn, der sich mit der Geschichte jedes Baus auseinandergesetzt hat.

Führung in Bretten: Die zehn Türme vollgemacht

Erst sei er auf acht Türme gekommen, die er in seiner Tour vorstellen habe wollen. „Da geht noch mehr“, habe Horn gedacht. Die Zehn habe er dann vollgemacht. „Mein Ziel war es dabei einen neuen Aspekt der Brettener Altstadt in das Tourprogramm mit aufzunehmen“, so Horn.

Zweimal habe er den Rundgang im vergangenen Jahr geprobt. Einmal mit Kollegen und ein weiteres Mal mit seinen Eltern. „In beiden Fällen kamen meine Turmgeschichten gut an“, sagte Horn, der es dann kaum noch erwarten konnte die neue Tour öffentlich anbieten zu können.

Die Gewandung muss sein. Da gibt es als Brettener keine Alternative. Kai Kunzmann, Gruppenteilnehmer

Zum Premierenrundgang am Sonntag kamen dann zwölf Interessierte. „Das ist eine sehr gute Gruppengröße“, meinte Horn. Unter den Stadtrundgängern fanden sich dabei auch ein paar Brettener, die, wie es die Tradition so will, gewandet zur Tour erschienen. „Die Gewandung muss sein. Da gibt es als Brettener keine Alternative“, erklärte Kai Kunzmann.

Kunzmann war mit Frau und Kind zum Rundgang erschienen. Der Nachwuchs müsse ja schließlich auch schon etwas Brettener Stadtgeschichte hören und sehen. „Wir gehen gerne zu diesen Touren. Auch als Einheimischer bekommt man da immer noch etwas Neues zu hören“, so Kunzmann, der über die Sozialen Medien vom neuen Angebot erfahren hatte.

Gewand ist für viele Brettener ein Muss

Beim Rundgang selbst gab es dann natürlich auch die allbekannten Brettener Wahrzeichen wie den Simmelturm, oder den Pfeifferturm zu sehen. Auch drei Kirchtürme standen auf dem Programm. So hörten die Teilnehmer des Rundgangs etwa vom Bau von St. Laurentius im Zuge der Erweiterung der Stadt während der Industrialisierung. Selbstverständlich durfte auch nicht der Turm der Lutherkirche, oder die Geschichte des ehemaligen Bergfrieds fehlen, der nun als Turm der Stiftskirche in den Himmel ragt.

Weniger bekannt bei den Teilnehmern des Rundgangs waren dann die kleinen Türmchen an den alten Standorten des Weißhofer-, beziehungsweise des Gottesackertores. Diese entstanden nach der Zerstörung Brettens im Jahr 1689 als symbolischen Ersatz für die einst großen Türme, die über die Stadttore hinausragten.

Kleine Türme in Bretten sind weniger bekannt

Des Weiteren machte Tourguide Horn noch auf die Uhrentürmchen auf dem Alten Rathaus und der Brettener Hebelschule aufmerksam. Beide entstanden im 19. Jahrhundert. „Damals sollten auch städtische Gebäude mit Uhren ausgestattet werden. Das war praktisch auch ein Zeichen der Unabhängigkeit von der Kirche“, berichtete Horn den Geschichtsinteressierten, der seine Gruppe auch noch zum etwas unscheinbaren Turm des Amtsgerichts führte, der früher einmal vom Stadtvogt bewohnt wurde.

„Ich höre das alles zum ersten Mal. Wirklich spannend, was sich hinter so manchem Gemäuer verbirgt“, meinte eine Touristin aus Nordrhein-Westfalen am Ende des Rundgangs. Tourguide Horn zeigte sich zufrieden mit der Premiere des Zehn-Türme-Rundgangs. „Im Herbst wird es die Tour dann nochmal geben“, so Horn.