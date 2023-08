Duo Notenlos begeistert beim Brettener „Sommer im Park“

„Endlich wieder Sommer“ hört man oft an diesem Abend. Die Bäume im Brettener Stadtpark filtern die letzten Sonnenstrahlen, die Temperaturen noch angenehm, weit und breit kein Regen in Sicht. Manche kommen ganz gewagt in kurzen Hosen oder Sommerkleid.

Es ist halb acht und die Ränge vor der Bühne füllen sich langsam. Die Schlange, da wo’s Getränke gibt, wird länger, man will schließlich gerüstet sein für den ersten Event beim „Sommer im Park“, der den Namen tatsächlich verdient.

Die Zuschauer haben es sich in Liegestühlen bequem gemacht

Eine extrem gechillte Atmosphäre herrscht im Park, hier kann man Abhängen auf hohem Niveau, finden Martin und Jutta. Sie sind aus Knittlingen angereist und haben sich einen der Stehtische erobert, bei Bier und Schorle ist gut sein.

Zwischen Stuhlreihen und Tischen die Lounge-Area: Es sind tatsächlich Liegestühle, von denen man immer noch besten Blick auf die Bühne hat, extrem entspannt sitzt und seinen Prosecco schlürfen kann. „Haben wir mitgebracht“, lachen Hanna und Conni und prosten sich zu.

Derweil tut sich was auf der Bühne. Zwei Herren in schwarzen Anzügen und Fliege setzen sich an ihre Instrumente und ab diesem Moment gibt es kein Halten mehr. Die Leute wissen, worauf sie sich an diesem Abend eingelassen haben.

Zwei E-Pianos und ein Drumset – mehr braucht es nicht fürs Wunschkonzert

Bastian Pusch und Andreas Speckmann sitzen hinter zwei E-Pianos, um das eine herum ist ein elektrisches Drumset aufgebaut. Mehr brauchen die beiden nicht, um sich Notenlos durch die Nacht zu jonglieren. Wie das geht? Es ist ein wildes Wunschkonzert, eine lebendige Jukebox auf ganz, ganz hoher Höhe, das die zwei Herren aus München da zelebrieren.

Aus Zurufen des Publikums basteln sie ihr Programm, spontan und „nur“ aus dem bestehend, was in den Köpfen der beiden gespeichert ist. Sie schöpfen aus dem Vollen, kein Genre, kein Interpret, nichts und niemand ist sicher vor den Notenlosen, vor dem Musikfeuerwerk, das am Donnerstagabend im Stadtpark abgebrannt wird.

Auf Zuruf interpretieren Bastian Pusch und Andreas Speckmann Songs

Ein unfassbar umfangreiches Repertoire braucht’s da natürlich schon, die zwei Topmusiker haben sich das in jahrelanger Bühnenarbeit erspielt. Nun ist’s in ihren Köpfen.

Ihr Spielwitz, ihre unbändige gute Laune, ihre Fingerfertigkeit an Klavier und Drums beschert den Besuchern Reisen nach Bauerbach und in die Karibik, Oldies, Pop, Jazz. Selbst Opernarien generieren die beiden Top-Musikanten zu aberwitzigem Klamauk.

An diesem Abend ist das Leben ausnahmsweise wirklich ein Wunschkonzert, von Abba bis Rammstein kommen die musikalischen Versatzstücke, nahezu unerschöpflich ist der Fundus an Musik jeglicher Art der zwei Herren. „Aus dem Stehgreif“ – sagt sich leicht, hier ist es der Standard.

Kunterbunt, mega-kreativ und vor allem mit sehr hohem Spaßfaktor zaubern die zwei von der Bühne herab dem Publikum viel Lachen ins Gesicht. Nur bei dem Wunsch nach dem Badnerlied müssen die Profis passen. Macht nix, das singt dann halt das Publikum den Herren vor. Schon wieder was dazu gelernt …