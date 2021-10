78-Jähriger stirbt nach Unfall bei Oberderdingen

Nach einem Unfall auf der B 293 bei Oberderdingen ist am Mittwochnachmittag ein 78-jähriger Mann gestorben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 77-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der B 293 in Richtung Bretten. Zwischen Bauerbach und Flehingen wollte sie ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Sie übersah den entgegenkommenden Lkw und prallte mit diesem frontal zusammen. Das Auto wurde den Aufprall wieder auf die richtige Fahrbahn geschoben und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurde der 78-jährige Beifahrer der Rentnerin im Auto eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 77-jährige Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Fahrerin des zweiten beteiligten Autos wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Verkehrspolizei ist auf der Suche nach dem Fahrzeug, dass die Rentnerin überholen wollte.

Polizei sucht Zeugen Telefon: (07 21) 94 48 40