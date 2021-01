Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln derzeit die Umstände zweier Todesfälle am Montagnachmittag in Oberderdingen.

Zwei Tote in Oberderdingen

Zwei Tote hat es am Montagnachmittag in Oberderdingen gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilen, hat ein 79-Jähriger mutmaßlich zunächst seine 78 Jahre alte Ehefrau erschossen, anschließend hat er sich selbst in den Kopf geschossen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln derzeit die Umstände der beiden Todesfälle, die Rede ist von einem „erweiterten Suizid“.

Die 78-jährige Frau war demnach schwer pflegebedürftig und wurde in der gemeinsamen Wohnung von einem Pflegedienst betreut. Sie sei permanent auf fremde Hilfe angewiesen gewesen. Es ist davon auszugehen, dass die Belastung für den Ehemann sowie für die anderen Angehörigen sehr hoch gewesen sei. Der Verdacht, dass der Mann hier so etwas wie „aktive Sterbehilfe“ leisten wollte, liegt demnach nahe.

Als sich die Pflegerin am Montagnachmittag in einem anderen Raum der Wohnung als das Eheepaar aufhielt, hörte sie plötzlich Schussgeräusche. Daraufhin eilte sie ins Wohnzimmer, wo sie die 78-Jährige und den Ehemann leblos und aus den Köpfen blutend vorfand. Die Pflegerin informierte umgehend die Rettungskräfte, doch für die 78-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 79-Jährige zunächst seine Frau und dann sich selbst mit einer Pistole getötet haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilen, wurde der Mann nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen.