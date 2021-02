Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Sonntag rund um Oberderdingen-Flehingen mindestens zwei Straßenlaternen beschädigt.

In Oberderdingen, Kraichtal und Ubstadt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, meldete eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf der Polizei einen vor ihr fahrenden Pkw, welcher trotz erheblicher Beschädigungen am Auto seine Fahrt von Kraichtal-Unteröwisheim kommend in Fahrtrichtung Ubstadt fortsetzen würde.

Durch eine der sofort hinzugezogenen Streifenwagenbesatzungen konnte das fragliche Fahrzeug kurze Zeit später an einer Tankstelle in Ubstadt gesichtet und in der Folge angehalten und kontrolliert werden. Der 42 Jahre alte Pkw-Lenker war sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Nach Absuche des bislang bekannten Fahrweges wurden in Kraichtal-Gochsheim zwei beschädigte Straßenlaternen aufgefunden, welche dem erheblich beschädigten Auto zugeordnet werden können. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte, welche zwischen Flehingen und Ubstadt angesiedelt sein dürften, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253/8026-0 zu melden.

Den Unfallverursacher, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.