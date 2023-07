Amok-Alarm an Leopold-Feigenbutz-Realschule in Oberderdingen

An der Leopold-Feigenbutz-Realschule in Oberderdingen sind am Vormittag alle Schülerinnen und Schüler wegen eines Amok-Alarms evakuiert worden. Eine Meldung der Gemeinde auf ihrer Webseite hatte die Pressestelle der Polizei in Karlsruhe bestätigt.

Inzwischen hat sich die Lage entspannt. Laut Polizei scheint sich tatsächlich um einen Fehlalarm gehandelt zu haben. Die Schülerinnen und Schüler dürfen die Sporthalle wieder verlassen, in der sie während der Polizei-Aktion untergebracht waren.

Viele Anwohner hatten sich auf den Sozialen Medien getummelt und besorgte Kommentare von sich gegeben. Der Helikopter gesehen vor Ort war von der ILS entsandt worden, der Integrierten Rettungsleitstelle, einer gemeinamen Einrichtung von Feuerwehr und Rettungsdiensten im Landkreis. Das wird in solchen Fällen laut Polizei vorsorglich immer so gehandhabt.

Wie Constantin Keller für die ILS bestätigt, ist dies das normale Vorgehen bei einer Einsatzlage dieser Größenordnung vor allem in dem Fall, wenn kein Fahrzeug mit Notarzt verfügbar ist. „Diese waren alle im Einsatz“, so Keller, Schichtführer der ILS im Rettungsdienst. Im Einsatz waren ihm zufolge acht Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Einsatzleiter neben vielen ehrenamtlichen Kräften. Einige von den Ehrenamtlichen seien laut Keller noch vor Ort, bis alle Kinder und Jugendlichen abgeholt oder nachhause gegangen sind.

Kinder kommen nach Amok-Alarm in Oberderdingen an Sammelstellen zusammen

Die Polizei durchsucht alle Räume der Schule, Klassenzimmer und andere. Die Kinder wurden an Sammelstellen zusammengerufen und dann in der benachbarten Sporthalle, der Aschingerhalle untergebracht. Von dort dürfen sie jetzt wieder mit den Eltern nach Hause gehen, teilt die Polizei mit.

Das haben laut Facebook-Kommentaren Anwohner entsprechend beobachtet. Laut Polizei gebe es auch weiterhin keinerlei Anzeichen für ein ernstes Tatgeschehen, heißt es von der Pressestelle.

Weder hat die Polizei Täterkontakt, noch andere Hinweise, dass an der Alarmanlage eine strafbare Handlung stattfand. Das heißt, es hat nach bisheriger Kenntnis der Polizei wohl auch niemand fälschlicherweise einen Amok-Alarm ausgelöst, ob nun absichtlich oder versehentlich. Das deutet auf einen technischen Defekt hin. Bestätigt ist dies noch nicht.

Das SEK ist der Polizei Karlsruhe zufolge – entgegen anderslautender Meldungen in Sozialen Medien – nicht vor Ort.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.17 Uhr]