Autofahrerin verletzt Pedelec-Fahrerin bei Unfall in Oberderdingen lebensgefährlich

Bei einem Unfall in Oberderdingen ist am Mittwochnachmittag eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden.

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Oberderdingen davongetragen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 29-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Kürnbacher Straße in Flehingen in Richtung Kürnbach.

In gleicher Richtung fuhr vor ihr die 69-Jährige auf ihrem Pedelec. Aus unklarer Ursache touchierte die Autofahrerin mit der Fahrzeugfront die Radlerin, welche auf die Motorhaube fiel und über die Windschutzscheibe in den Grünstreifen an der Straße geschleudert wurde.

Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter versorgte die Schwerverletzte bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Auch die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Während des Einsatzes war die Kreisstraße 3507 voll gesperrt.