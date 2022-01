Betrunkener fährt in Oberderdingen gegen Hauswand

Äußerst abrupt endete am Freitag die Trunkenheitsfahrt eines 36-Jährigen in Oberderdingen: Eine Hauswand stoppte den alkoholisierten Verkehrsteilnehmer.

Ein betrunkener 36-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Fahrzeug in Oberderdingen in eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei meldete, war der Mann gegen 17.25 Uhr auf der Brettener Straße aus Richtung Bretten kommend stadteinwärts unterwegs.

Dabei zog er sein Fahrzeug langsam nach links, geriet so von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten einen Wert von über 1,5 Promille bei dem Unfallfahrer fest.

An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Hauswand liegt bei knapp 2.000 Euro.

Die Beamten zogen den Führerschein des 36-Jährigen ein. Außerdem musste dieser die Ordnungshüter für eine Blutprobe mit auf das Revier begleiten.