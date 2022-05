Blanc & Fischer aus Oberderdingen steigert Umsatz deutlich

Zufriedene Gesichter im „Kitchen Valley“ in Oberderdingen: Die Blanc & Fischer Familienholding wächst zweistellig. Ob das allerdings so weitergeht, ist fraglich.

Das „Kitchen Valley“ wartete am Dienstag mit einer doppelten Premiere auf: Erstmals wurden die Bilanzen der mittlerweile sieben Unternehmen der Blanc & Fischer Familienholding in Oberderdingen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt.

Geballte positive Nachrichten des auf Zulieferungen für Küchen spezialisierten Herstellers: Trotz Pandemie und Lieferkettenstörungen erzielte die Holding ein Umsatzplus von 17,7 Prozent auf fast 1,4 Milliarden Euro.

Die zweite Premiere war die von Bernd Eckl, neuer Chef der Holding. Der Diplomingenieur war vergangenen Dezember an deren Spitze gewechselt, nach rund 30 Jahren in der Automobilbranche. Der 54-Jährige durfte nun also erstmals die guten Zahlen präsentieren, die sein Vorgänger und die zur Holding gehörenden Unternehmen wie E.G.O. oder Blanco erzielen konnten.

Materialknappheit hemmt das Wachstum bei Blanc & Fischer aus Oberderdingen

Doch der Erfolg hat im wahrsten Sinne des Wortes seine Kosten. Die Wachstumshemmnisse waren nicht klein – Lockdown, Lieferkettenproblematik, Materialknappheit. Und so wuchsen 2021 die Kosten laut Eckl noch stärker als der Umsatz, das Ergebnis war daher nach seinen Worten nur „zufriedenstellend“. Nähere Angaben zum Ergebnis macht der Konzern traditionell nicht.

Als größte Herausforderung benannte Eckl derzeit den Ukrainekrieg, „den wir nach wie vor verurteilen“. Zu Beginn des Jahres wären coronabedingt zudem ganze Schichten in der Produktion ausgefallen, die Umsätze seien daher in diesem Jahr bislang „nicht auf Top-Niveau“, trotz einer erfreulichen Ausweitung der Geschäfte.

Eine Prognose zum laufenden Jahr gab Eckl wegen der kriegs- und pandemiebedingten Unsicherheiten nicht. 2025 jedoch solle sich der Umsatz „Richtung 1,7 Milliarden Euro“ bewegen.