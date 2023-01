Mehrfamilienhaus in Oberderdingen brennt

Am Montagabend hat die Karlsruher Polizei kurz nach 20 Uhr darüber informiert, dass in Oberderdingen ein Mehrfamilienhaus brennt.

Das Gebäude befindet sich laut der Polizei in der Sternenfelser Straße in Oberderdingen. Die Löscharbeiten sind in vollem Gange, zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind derzeit am Einsatzort.

Laut Augenzeugen steht das ganze Dachgeschoss in Flammen.

Informationen zu Brandursache, Verletzten und Schaden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

(Weitere Informationen folgen. Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 30. Januar, 20.49 Uhr.)