Brennendes Zimmer in Oberderdinger Mehrfamilienhaus

In Oberderdingen-Großvillars hat am Dienstagabend das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Ursache war vermutlich die Unachtsamkeit eines Bewohners.

Ein Zimmer eines Hauses in Oberderdingen-Großvillars ist am Dienstagabend vermutlich durch die Unachtsamkeit eines Bewohners in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, entstand an dem Sechsfamilienhaus ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen 20.50 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Brand in der Waldenser Straße aus. Das brennende Einrichtungsteil im Dachgeschoss konnten die Einsatzkräfte löschen. Ein Nachbar wurde bei Löschversuchen verletzt.

Die Familie der betroffenen Wohnung kam nach den Löscharbeiten bei Verwandten unter, die übrigen Hausbewohner konnten in das Haus zurückkehren.