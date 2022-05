Baustellen ziehen Vollsperrungen nach sich

Oberderdingen. Ein „aufwühlendes“ Ereignis steht Oberderdingen für den Sommer und den Herbst bevor. Bagger werden sich in die Tiefen der Brettener und Sternenfelser Straße fressen. Während der Sommerferien wird das Nahwärmenetz am „Gänsberg beim Schulzentrum und der Aschingerhalle“ um die „Neue Ortsmitte“ erweitert. Das hatte der Gemeinderat Ende Januar beschlossen.

Jetzt sollen das Rathaus, der katholische Kindergarten, Sankt Laurentius und das katholische Pfarramt folgen. Hinzu kommen etliche private Abnehmer wie etwa die Apotheke und die Sparkasse. Das Kernvorhaben schlägt mit 3,1 Millionen Euro zu Buche. Zusätzliche Gewerke wie Kanalbau, Verlegung der Wasserleitung und Straßenbau erhöhen das Investitionsvolumen auf insgesamt 5,7 Millionen Euro brutto.

So hoch der Betrag, so tief der Einschnitt in das Straßennetz. Die Bauarbeiten werden deshalb an den Oberderdinger Verkehrsteilnehmern nicht ohne Vollsperrung vorüber gehen. Für die Schulbusse eine inakzeptable Situation. Der „Knackpunkt“ sei dabei die Kreuzung von Flehinger und Brettener Straße, meinte Bauamtsleiterin Angelika Schucker, die dem Gemeinderat die Details vorstellte. Diese Arbeiten müssten während der Sommerferien in drei bis vier Wochen abgeschlossen sein. Um diesen sportlichen Zeitplan halten zu können, müsse in der Straßenmitte gearbeitet werden, was eine halbseitige Sperrung ausschließe. Für zwei weitere Bauabschnitte rechnete Schucker mit einer Arbeitszeit von drei Monaten.

Vor und hinter der Baustelle müsse aber gewährleistet werden, dass die Geschäfte sowohl fußläufig erreicht als auch eingeschränkt angefahren werden können. Betroffen sind mithin nicht nur die Verkehrsteilnehmer, sondern auch die entlang der Strecke liegenden Einzelhandelsbetriebe. In der Zwischenzeit seien viele Gespräche mit den Anliegern geführt worden, „um sie darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt“, sagte Angelika Schucker. Schließlich wolle man auf jeden Fall vermeiden, „dass die Leute das zuerst aus der Zeitung erfahren“, ergänzte Bürgermeister Thomas Nowitzki (CDU), der die gesamte Maßnahme als „eine sehr komplexe, schwierige Aufgabe“ bezeichnete. Der Starttermin im August müsse auch deshalb gehalten werden, weil die Brettener Straße zur Kerwe auf jeden Fall wieder frei sein solle, meinte Nowitzki.

Bei einer Gegenstimme von Reinhard Schiek billigte der Gemeinderat die vorliegenden Planungen. Die Gemeinderatsvorlage zur Ausschreibung der Arbeiten zur Errichtung der Heizzentrale in der Strombergschule zog Nowitzki aber wieder zurück. Bei den Beratungen müsse man zu viele Interna über die Angebote bekanntgeben, als dass man das öffentlich behandeln könne. Zurückgezogen wurde auch der Bauantrag für ein Wohnhaus in der Daniel-Mondon-Straße, das zu viele Befreiungen vom existierenden Bebauungsplan vorsieht.

Recht kostspielig für die Gemeinde wird ein jüngst durchgeführter Probelauf des Notstromaggregats für das Rathaus. Das stromlos Schalten des gesamten Rathauses habe zwar hervorragend funktioniert. Als man jedoch in den Normalmodus zurückgeschaltet hatte, habe die Brandmeldeanlage versagt, erläuterte Nowitzki dem Gemeinderat. Die Anlage sei nicht mehr in Gang zu bringen gewesen. Alle Versuche, sie zu reparieren, seien gescheitert. Für das ältere Gerät gebe es leider keine Ersatzteile mehr. Jetzt müsse eine neue Brandmeldeanlage her. Kosten: 30.000 Euro.

Erfreulich fallen hingegen die ersten Besucherzahlen für das Oberderdinger Filple- und das Flehinger Naturerlebnisbad aus. Nach der bisherigen kurzen Bilanz seien schon rund 3.500 Besucher gekommen, 581 mit einer Saisonkarte.