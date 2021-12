Corona-Demo in Oberderdingen eskaliert nach Auflösung: Widerstand und Beleidigungen gegen die Polizei

Ein Corona-Protest in Oberderdingen wurde am Freitag von der Polizei aufgelöst. Bei der Aufnahme der persönlichen Daten kam es zu Beleidigungen und weiteren Ordnungswidrigkeiten.

In Oberderdingen haben sich am Freitag gegen 18.30 Uhr ungefähr 50 Personen getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Wie die Polizei mitteilte kam es nach der Auflösung der Veranstaltung bei der Feststellung der Personalien zu Beleidigungen und Gewalttätigkeiten gegen die Polizei.

Die Menge hatte sich auf dem Marktplatz in Oberderdingen zusammengefunden und war anschließend mit Plakaten durch die Gemeinde gezogen. Die Polizei hielt den Aufzug in der Haustraße an. Trotz mehrmaliger Aufforderung gab sich kein Verantwortlicher zu erkennen. Die Mindestabstände wurden zum Teil nicht eingehalten, außerdem wurden Mund-Nasen-Abdeckungen nicht getragen.

Daraufhin löste der Polizeiführer aufgrund der fortwährenden Verstöße die Versammlung auf und sprach Platzverweise aus. Eine kleine Gruppe versuchte sich zunächst der Identitätsfeststellung zu entziehen. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten.

Es wurden ungefähr 40 Platzverweise ausgesprochen. Gegen einige Beschuldigte und Betroffene werden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.