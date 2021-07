Corona-Impfaktion der türkisch-islamischen Gemeinde in Oberderdingen erntet viel Zuspruch

Menschen mit gelben Impfausweisen und Unterlagen in den Händen kamen am Sonntag auf das Gelände der „DITIB – Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Oberderdingen“. In Abstimmung mit dem Karlsruher Landratsamt ermöglichte der Verein auf seinem Areal die Zweitimpfung von 285 Personen mit dem mRNA-Impfstoff „Corminaty“ von BioNTech/Pfizer.

„Ich selbst habe mich über einen Termin bei der Moschee Maulbronn impfen lassen. Sie hatten die Idee, dass wir so eine Impfaktion auch bei uns in Oberderdingen anbieten könnten. Ich stimmte zu und ließ meine Daten dann an das Landratsamt in Karlsruhe weitergegeben“, erzählte Ahmet Bina, der Oberderdinger Vereinsvorsitzende.

Ich stand beim Hausarzt auf der Liste, aber das hätte noch ewig gedauert. Heike Ayhan aus Oberderdingen