„Altes Schulhaus“ in Oberderdingen erweitert Karte und Öffnungszeiten

Bereits seit Anfang September ist das Alte Schulhaus in Oberderdingen wieder geöffnet. Der Pächter befindet sich seitdem in einer Testphase. Er ist kein Unbekannter in der Gastro-Szene rund um Bretten.

Das Restaurant „Altes Schulhaus“ in Oberderdingen hat seit Kurzem wieder geöffnet. Betreiber ist David Tapai, der Inhaber des Grünstolz in Bretten und Pächter der Kioske in den Freibädern in Oberderdingen und Flehingen. Mit klassischer deutscher Hausmannskost starteten Tapai und sein Team in die Testphase des wiedereröffneten Lokals.

Ab dieser Woche sollen nun eine erweiterte Karte und die Ausweitung der Öffnungszeiten auf den Abend weitere Kundschaft anlocken. „Wir hatten erst einmal nur mit einem Mittagstisch von Montag bis Freitag geöffnet. So konnten wir in aller Ruhe testen, wie unser Angebot so ankommt“, erklärt Gastronom Tapai.

Die Speisekarte habe man minimalistisch gestaltet und sich auf Klassiker der deutschen Küche wie Linsen mit Spätzle und Würstchen, gefüllte Paprika mit Reis oder Cordon Bleu fokussiert. „Bei uns gibt es eine bodenständige Küche in hochwertiger Qualität. Im Mittagsgeschäft haben wir auf kurze Wartezeiten gesetzt“, berichtet der 36-Jährige.

Wiedereröffnung des „Alten Schulhaus“ in Oberderdingen kommt gut an

Das kam bei der Kundschaft offenbar gut an. „Das Preisleistungsverhältnis stimmt und es schmeckt mir einfach“, meint Jacqueline Olaß. Der Oberderdinger Andreas Höckel ist froh, dass das Lokal nun wieder einen Pächter hat. „Und noch besser ist es, dass da auch ein stimmiges Konzept dahintersteckt“, findet Höckel, der bereits im Restaurant zu Gast war.

„Die Leute hier kennen uns ja schon durch die Kioske und manche vielleicht auch durch das Grünstolz. Einige Gäste kamen jetzt bereits häufiger zu uns“, erzählt Inhaber David Tapai. Einige ortsansässige Firmen seien ebenfalls auf das neue kulinarische Angebot aufmerksam geworden und hätten für größere Gruppen reserviert.

Gastronom möchte das „Alte Schulhaus“ in Oberderdingen weiterentwickeln

„Wir haben hier auch wirklich eine tolle Location“, meint Tapai. Seit 2003 befinden sich in den früheren Klassenzimmern des ehemaligen Schulhauses die Flächen für die Gastronomie.

Das denkmalgeschützte und über 130 Jahre alte Gebäude aus der Gründerzeit beherbergt neben diesen Räumlichkeiten auch das Forum Oberderdingen. Das Schulungs- und Tagungszentrum entstand damals als Kooperationsmodell von Industrie und Gemeinde. Regelmäßig finden im Forum Veranstaltungen statt.

„Da fragte uns die Gemeinde einige Male für die Bewirtung an und nachdem das gut ankam, entwickelte sich dann die Idee, dass wir doch fortan auch das Restaurant übernehmen könnten“, sagt Tapai.

Im „Alten Schulhaus“ sollen nun Einflüsse aus dem Brettener Grünstolz Einzug halten. Damit spielten Regionalität und Nachhaltigkeit auch im neuen gastronomischen Angebot in Oberderdingen eine zentrale Rolle.

Wir haben einige coole Ideen. David Tapai

Gastronom

Nach und nach solle das „Alte Schulhaus“ weiterentwickelt werden. „Wir haben einige coole Ideen“, verspricht Gastronom Tapai. So seien im Außenbereich Musikabende denkbar. Außerdem spiele man mit dem Gedanken, vereinzelt Tagesbuffets mit thematischen Bezügen anzubieten. „Da wäre dann sowas wie ein Herbstbuffet möglich“, meint Tapai.

Erst einmal soll das „Alte Schulhaus“ nun eine eigene Website bekommen. Informationen zum Lokal gibt es nämlich bislang auf der Homepage des Grünstolz. Hier lässt sich bislang die wöchentlich wechselnde Speisekarte einsehen.