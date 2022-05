Am Sonntag wurde in Oberderdingen der Benno-Bauer-Radweg eröffnet. Auf der Strecke gibt es viele spaßige Attraktionen für Kinder. Aber wer ist eigentlich dieser Benno Bauer?

Wer in aller Welt ist eigentlich dieser Benno Bauer? Dafür, dass am Sonntag ein ganzer touristischer Radweg nach ihm benannt wurde, den etliche Dutzend Radler nach der Eröffnung sogleich erkundeten, hatte sich der pfiffige Landwirt mit dem roten Rad ziemlich rar gemacht.

Persönlich aufgetaucht ist er jedenfalls nirgendwo. Was seiner Popularität allerdings keinen Abbruch tut. Denn ab sofort prangt sein Name auf zahlreichen Schildern und Tafeln auf einer 24 Kilometer langen Rundstrecke, die von Oberderdingen über Kürnbach, Sulzfeld, Zaisenhausen und Flehingen zurück an den Startplatz führt. Wobei man in jeder dieser Gemeinden in den Parcours einsteigen kann. Ein Flyer bietet dabei einen guten Überblick.

Der führt auf schönen Radwegen mitten durch Streuobstwiesen und Felder an so ziemlich allen Sehenswürdigkeiten vorbei, die die vier Kraichgaudörfer zu bieten haben. Fest im Blick haben die Erfinder dabei die Wachstumsbranche Radtourismus im ländlichen Raum, die man um ein reizvolles Angebot erweitern will. Dabei verbindet die Rundtour Informationen über die heimische Kulturlandschaft mit Einblicken in die Arbeitsbedingungen und Angebote der örtlichen Landwirtschaft. Dazu gibt es Infos zu Einkehrmöglichkeiten.

Spielangebote für Kinder auf dem Benno-Bauer-Radweg

Eine besondere Zielgruppe des „Beba-Radwegs“ sind junge Familien mit Kindern. Gut ersichtlich daran, dass an den einzelnen Stationen immer zwei Infotafeln aufgehängt sind: eine für die Erwachsenen mit Infos etwa über Streuobstwiesen oder Weinbau, und immer auch ein Pendant für Kinder in einfacher Sprache und auf Augenhöhe der Kids angebracht. Dazu gibt es Angebote zum Klettern, Schaukeln, Ausprobieren und Spielen – vielerlei, das Kids Spaß macht und als Anziehungspunkt dient.

Julia und Denis Petrov aus Flehingen schauen sich das an diesem Sonntag einmal genauer an. „Schön, wenn es Strecken für Ausflüge gibt, bei denen man auch Attraktionen für Kinder findet, dann haben die Jungs auch Lust dazu“, sagt die Mama, die unter der Woche ihre beiden Sprösslinge Alexander und Arthur mit dem E-Bike von Flehingen nach Oberderdingen bringt. In Kürnbach treffen wir die Familie wieder. Da ist allerdings die Eisdiele im historischen Ortskern der Anziehungspunkt.

Burger, Bratwurst und Blasmusik bei der Eröffnung in den Kraichgau-Gemeinden

Ein buntes Programm haben die vier Gemeinden für die Eröffnung des Radwegs zusammengestellt, den die Gemeindeoberhäupter zusammen mit den Landtagsabgeordneten vornehmen. In jedem Ort gibt es einen gut besuchten Treffpunkt mit Blasmusik, Bratwurst, Burger oder Maultaschen. Dazu zwei geführte Radtouren und einen Ortsrundgang.

„Das Schöne an der Strecke ist, dass man sie mit Kindern in kleinen Etappen fahren kann“, sagt Altan Cicek von der Schonacher Genossenschaft Tour Konzept, die das Konzept mitentwickelt hat.

Am Ende lüftet Sarina Pfünder, Bürgermeisterin in Sulzfeld, den Schleier um die Identität des Namensgebers. Demzufolge ist Benno Bauer sozusagen der große Bruder von Benno Bauer aus Brackenheim – ihrer früheren Wirkungsstätte, der dort als Maskottchen für einen Wanderweg erfunden wurde.

Und weil man sich mit der Namensübernahme auch gleich 3.000 Euro für eine Vermarktungsstrategie sparen konnte, lieh man sich die Kunstfigur einfach für den hiesigen Radweg aus. Mit Einverständnis der Brackenheimer versteht sich.