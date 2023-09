Die Firma Reisebüro Wöhrle beteiligt sich am Tag des Busses

16 Reiseunternehmen aus ganz Baden-Württemberg haben sich erstmals an einem Aktionstag vorgestellt. Mit dabei war das Reisebüro Wöhrle aus Oberderdingen.

Werbung in eigener Sache

Einmal einen Bus fahren – dieser Wunsch hat sich für Besucher des Tags des Busses des Verbandes Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) erfüllt. 16 Unternehmen aus allen Regierungsbezirken beteiligten sich an der Aktion, die zum ersten Mal stattfand. Zu den 16 teilnehmenden Unternehmen gehörte das Reisebüro Wöhrle in Oberderdingen.

„Mit den Knöpfen schließt man die Türen“, erklärte Fahrlehrer Ismail Kayhan, Inhaber der Brettener Fahrschule VIP. Er gab Stefan Schmidt, der auf dem Fahrersitz des Fahrschulbusses Platz nahm, Instruktionen zum Umgang mit dem Bus.

Instruktionen auf Betriebsgelände in Oberderdingen

Nach einer Runde auf dem Firmengelände fuhr der Familienvater eine kurze Strecke auf der Straße. Unter den Fahrgästen waren seine Frau und die beiden Kinder. „Ich bin gerne mit Menschen zusammen und genieße das Freiheitsgefühl auf der Straße“, erzählte Stefan Schmidt.

Im Oktober beginnt er mit dem Busführerschein, den er vier bis fünf Monaten später in der Tasche haben möchte. „Ich würde gerne für Wöhrle fahren und hatte vor einiger Zeit bereits ein Bewerbungsgespräch“, verriet Schmidt.

Wie Schmidt nahmen weitere Interessierte hinter dem Lenkrad des Busses Platz. „Ich habe heute schon sechs bis sieben Personen gesehen, die als Fahrer für uns infrage kämen“, sagte Jonas Balmer, Assistent der Geschäftsführung und beim Reisebüro Wöhrle für den Bereich Disposition zuständig.

Die 28 Fahrzeuge werden in den Bereichen Linienverkehr Bretten und Kraichtal sowie bei Reisebusfahrten quer durch Europa eingesetzt. Schulklassen und Firmen mieten die Reisebusse für Ausflüge. „Wir bieten aber auch selbst Tagesausflüge oder Mehrtagesreisen an“, erzählte Jonas Balmer.

Allein in Baden-Württemberg fehlen 2.500 Fahrer. Jonas Balmer

Assistent der Wöhrle-Geschäftsführung

Aktuell sind 40 Fahrer beschäftigt. Fahrermangel ist in der Branche ein großes Thema. „Allein in Baden-Württemberg fehlen rund 2.500 Fahrer, unter anderem auch wegen des stetigen Ausbaus des öffentlichen Personennahverkehrs“, sagte Jonas Balmer. Der Tag des Busses biete eine gute Gelegenheit, die Branche der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Besucher erhalten Führungen

„Wir sind ein Ausbildungsbetrieb. Heute machen wir Führungen durch das Haus“, erzählte Jonas Balmer. Er zählte die Vorzüge des Reisebüros Wöhrle als Arbeitgeber auf. „Wir bieten eine Jobsicherheit, denn das Unternehmen besteht bereits seit 1945 und ist schon immer familiengeführt. Uns ist es wichtig, die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf umzusetzen“, betonte er.

Derzeit leitet sein Vater Thomas Balmer die Geschäfte. „Wir kennen natürlich unsere Fahrer mit Namen, ihre Geburtstage und ihre Eigenschaften. Bei uns gibt es flexible und verschiedene Arbeitszeitmodelle, kurze Wege und gemeinsame Problemlösungen“, berichtete Jonas Balmer. Dadurch schaffe man es, Fahrer langfristig zu halten. „Das Durchschnittsalter unserer Fahrzeuge liegt bei 3,5 Jahren“, sagte Balmer.

Mit dem Verlauf des Aktionstages war Michael Gersch sehr zufrieden.. Er ist beim Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen für den Bereich Touristik und Veranstaltungen zuständig. „Viele Menschen kennen Busse nur aus ihrer Schulzeit, aber die Branche hat weit mehr zu bieten. Wir wollen dies im gesamten Land sichtbar machen“, betonte er.

Arbeitsagentur informiert bei Aktionstag über Weiterbildung

Beim Tag des Busses war auch die Arbeitsagentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt vertreten. „Wir informieren heute über Weiterbildungs- und Beschäftigtenförderungen. Unter gewissen Umständen können beispielsweise auch Quereinsteiger als Busfahrer eine Förderung für den kompletten Berufsabschluss bekommen“, sagte Anton Müller, Teamleiter des Arbeitgeberservices der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt.

Thomas Balmer nutzte die Gelegenheit für ein Gespräch mit dem baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Ansgar Mayr (CDU). „Wir rufen nicht nach Geld, sondern nach den richtigen Rahmenbedingungen zur Personalrekrutierung. Warum ist in Deutschland ein Busführerschein dreimal teurer als in Österreich?“, wollte Balmer wissen.

Auch die Anerkennung ausländischer Führerscheine sprach er an. Jemand, der in der Ukraine 20 Jahre Bus gefahren sei, müsse in Deutschland 89 Fahrstunden leisten, die Busprüfung sowie die IHK-Prüfung machen. Da gehe bei der Personalbeschaffung viel Zeit verloren, kritisierte Balmer.

Ansgar Mayr pflichtete ihm bei. „Wir als Land treiben eine Bundesratsinitiative voran, damit sich hier hoffentlich etwas ändert.“