Ermittlungserfolg

Oberderdingen: Polizei deckt mutmaßlichen Drogenhandel eines 58-jährigen Mannes auf

Einen Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität konnten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwochmorgen in Oberderdingen verzeichnen.