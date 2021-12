Einbruchsserie in Oberdingen: Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Zwei Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch hat die Polizei von Sonntag auf Montag in Oberderdingen zu verzeichnen.

Wie das Karlsruher Polizeipräsidium mitteilte, drangen zwischen 19.15 Uhr und 7 Uhr bislang unbekannte Täter über ein Bürofenster in einen Jugendtreff in der Aschingerstraße. Im Büroraum selbst öffneten die Diebe mithilfe eines Schlüssels den Tresor und stahlen Bargeld im dreistelligen Bereich.

Weiterer Einbruch in einem Clubhaus

Zu einem weiteren Einbruch kam es in einem Clubhaus in der Straße Am Stadion. Nachdem die Diebe zunächst gewaltsam die Eingangstür öffneten, betraten sie den Schankraum. Dort brachen sie im Tresenbereich mehrere Schubladen auf und durchwühlten sie. Im Gaststättenbereich klauten sie dann das Bargeld in den Geldkassetten. Die genau entwendete Summe konnte bisher noch nicht beziffert werden, allerdings wird sie auf zwischen 100 und 200 Euro geschätzt.

Diebe scheiterten an der Eingangstür der Vereinsgaststätte

Auch die Vereinsgaststätte neben dem Clubhaus wurde von den Dieben aufgesucht. Hier scheiterten sie jedoch an der massiven Eingangstür, weshalb sie kurzer Hand von ihrem Vorhaben abließen.

Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Oberderdingen ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich tagsüber unter der Telefonnummer (0 70 45) 56 1 zu melden.