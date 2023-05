Bei 15 Grad Wassertemperatur zieht es zum Saisonstart in Oberderdingen nur wenige Menschen ins spürbar kühl Nass. Dort sind die Eintrittspreise trotz gestiegener Energiekosten gleich geblieben.

Bei 15 Grad Wassertemperatur bekommt das „kühle Nass“ eine Bedeutung, die durchaus auch körperlich spürbar ist. So trauten sich am Sonntag dann auch nur wenige Wagemutige zur Saisoneröffnung des Oberderdinger Filplebades ins Wasser.

Einer dieser Unerschrockenen ist Axel Gremmelmaier. „Ich trainiere für den Thriathlon Ironman Kraichgau. Da der bereits in rund drei Wochen über die Bühne geht, gibt es für mich heute kein schlechtes Wetter“, erzählt der Brettener. Bei seinem Start in die Badesaison hat er das Becken für sich allein.

Von nun an wird er regelmäßig zwischen dem Oberderdinger Freibad und dem Hardtsee in Ubstadt-Weiher als Trainingsorte wechseln, um sich bestmöglich auf die Sportveranstaltung vorzubereiten.

3,5 Kilometer im Neoprenanzug zurückgelegt

„15 Grad Wassertemperatur sind schon kalt, das weiß ich vom Kopf her. Allerdings bin ich nicht besonders kälteempfinglich“, betont der Sportler. So zieht er über eine Stunde lang seine Bahnen im Filplebad und legt dabei eine Strecke von 3,5 Kilometern im Neoprenanzug zurück.

„Vergangenes Jahr war ich ebenfalls am 1. Mai zum Saisonstart hier und die Temperaturen waren ähnlich gering. Damals hatte ich nur einen Halbneoprenanzug an und habe die Kälte doch deutlich gespürt“, erinnert sich der Schwimmer.

Dann kommt der angenehme Teil des Vormittags. „Ich freue mich gerade bei kälteren Witterungen immer auf eine warme Dusche“, erzählt er.

Früher gab es zur Saisoneröffnung noch einen Ansturm

Benjamin Mayrle ist Meister für Bäderbetriebe und leitet neben dem Oberderdinger Filplebad auch das Naturerlebnisbad in Flehingen. Früher gab es zur Saisoneröffnung einen regelrechten Ansturm. „Damals hatten wir noch die nummerierten Jahreskarten aus Karton mit Passbild drauf.

Die Nummer eins war heiß begehrt“, erinnert sich der Wieslocher an lange Schlangen vor der Kasse. Seit der Umstellung der Jahreskarten ist der Eröffnungstag kein Publikumsmagnet. Damit hatte Mayrle schon gerechnet.

„Eine Gruppe Männer kam gleich morgens mit dem Auto hier an, dann sprangen alle ins Wasser, schwammen zehn Minuten und fuhren wieder weg. Da ging es wohl nur um das Prinzip, in die Saison zu starten“, mutmaßt der Meister für Bäderbetriebe.

Vielen Stammgästen gehe es in den ersten Tagen vielmehr darum, einfach wieder mit den Angestellten ins Gespräch zu kommen und nach ihrem Bad zu sehen.

Die Party geht erst später los. Benjamin Mayrle, Schwimmbadleiter

„Das verhält sich hier so ähnlich wie mit einer Bar, in die man zu früh geht und dort werden noch die Gläser abgewischt. Die Party geht erst später los“, erklärt Mayrle. Unverändert sind die Eintrittspreise. „Trotz Energiekrise und Inflation sind die Preise gleich wie im Vorjahr. Die Zehnerkarten und Jahreskarten gelten wieder für beide Bäder“, sagt Mayrle.

Auch in diesem Jahr gibt es für die Gäste neben den klassischen Pommes weitere Köstlichkeiten wie vegane Speise oder Kugeleis von Paula und David Tapai, die den Kiosk betreiben. „In einer heißen Woche gehen schon mal 600 Kilo Pommes über die Theke“, erzählt Paula Tapai.

Schwimmkurse für 250 Kinder

Wer vor dem Kiosk in der Schlange wartet, ist künftig durch eine neue 6,5 Meter lange Markise vor der Sonne geschützt. In diesem Jahr können sich die Badegäste auf eine besondere Saison freuen, die auch im Zeichen des Jubiläums „50 Jahre Gesamtgemeinde Oberderdingen“ steht. Es werden wieder Schwimmkurse in beiden Bädern für insgesamt 250 Kinder angeboten.

Die Termine und Preise werden rechtzeitig im Ortsnachrichtenblatt und auf der Internetseite der Gemeinde Oberderdingen veröffentlicht.