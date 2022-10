Einsatz mit Rettungshubschrauber

Einjähriges Kind gerät in Oberderdingen unter ein Auto und wird verletzt

Eine Autofahrerin hatte am Samstag in Oberderdingen mit ihrem Vorderrad ein einjähriges Kind gestreift. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind sofort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.