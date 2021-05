Enkelin sucht nach vermisstem Großvater: Vom Flehinger Lager ins KZ Mauthausen

Eine Enkelin sucht ihren Großvater. Es gibt kein Foto von ihm und keine Dokumente. Nicht einmal das genaue Geburtsdatum ist bekannt. Nur, dass er 1922 in Slawjansk in der heutigen Region Donezk in der Ukraine zur Welt kam. Kunstmaler und Student soll er gewesen sein, bis er als junger Mann in den Krieg eingezogen wird und als russischer Offizier in deutsche Kriegsgefangenschaft gerät. Dann verschwindet der Großvater, die Familie, die später in Baku lebte, hört nie wieder etwas von ihm.

Doch die Enkelin Natalia Egorowa lässt das Schicksal ihres Großvaters nicht los. Sie macht sich auf die Suche und wird fündig. Ewgenij Schukow war offensichtlich ins Konzentrationslager Mauthausen gebracht und als Häftling 66.946 registriert worden.

Natalia Egorowa, Zahnärztin von Beruf, recherchiert hartnäckig weiter. Unterstützung findet sie bei Reinhard Otto, einem Historiker aus Lemgo, der sich seit 40 Jahren mit dem Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener beschäftigt und dazu mehrere Bücher veröffentlicht hat.