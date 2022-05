Kritik an der Agro-Industrie

Fernsehköchin Sarah Wiener fordert in Oberderdingen radikalen Systemwechsel in Lebensmittelproduktion

Harsche Kritik an der Agro-Industrie: „Wir haben nicht mehr die Wahl, was wir essen wollen, die Konzerne bestimmen was angebaut wird“, sagt Sarah Wiener. Die Fernsehköchin und EU-Parlamentarierin plädiert für einen Systemwechsel.