„Wohnen mit Service“

So lebt es sich im Seniorenwohnpark in Oberderdingen-Flehingen

Im Seniorenwohnpark in Oberderdingen-Flehingen können Menschen ab 60 spontan entscheiden, ob sie Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen. Seit 2019 ist so eine ganz besondere Gemeinschaft entstanden.