Themenabend

„Frauenmahl“ in Oberderdingen sieht beim Thema Gleichberechtigung Luft nach oben

Was hat sich in den vergangenen 30 Jahren für Frauen getan? Was treibt Frauen an? Welche Herausforderungen bleiben Frauen vorbehalten? Diesen Fragen stellten sich die Teilnehmerinnen beim Frauenmahl im Amthof in Oberderdingen.