Gartenhütte brennt in Oberderdingen nieder

In Oberderdingen ist in der Nacht zum Sonntag eine Gartenhütte niedergebrannt. Zuvor hielten sich unbekannte Personen auf dem Grundstück auf. Die Polizei sucht Hinweise.

Eine Gartenhütte mit angrenzender Terrasse ist in der Nacht zum Sonntag in Oberderdingen niedergebrannt. Nach bisherigen Ermittlungen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, so die Polizei.

Zeugen beobachteten am Samstagabend wie mehrere Personen auf den Grundstück der Gartenhütte ein Feuer an einer Feuerstelle machten. In der Vergangenheit hielten sich bereits mehrfach Personen unerlaubt auf dem Grundstück auf.

Der durch den Brand verursachte Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.