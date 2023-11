Schon mal gehört, vielleicht sogar vom Techniker, der ihre Waschmaschine oder Spülmaschine repariert hat? „Wer nur die langen Eco-Sparprogramme laufen lässt, verkürzt die Lebensdauer seines Haushaltsgeräts“, heißt so ein Satz.

Oder: „Bei Eco-Programmen mit ihrer niedrigen Temperatur werden Reinigungsmittel nicht gut genug abgebaut.“ Ist das alles eine Mär, oder ist da zumindest ein bisschen was dran?

Hierzu Fragen und Antworten.

Dann ist es oft mit der Sparsamkeit vorbei. 15 Prozent geben an, das Eco-Programm der Waschmaschine zu nutzen, bei der Spülmaschine sind es 30 Prozent. Nur jeder Zehnte wählt den Eco-Modus am häufigsten bei den Geräten, obwohl Verbraucher laut Miele über 33 Euro damit im Jahr sparen könnten.

„Verwenden Konsumentinnen und Konsumenten beispielsweise bei unseren Geschirrspülern das Eco 50-Grad-Programm, werden für einen Spülzyklus bis zu 50 Prozent weniger Kilowattstunden benötigt als bei Verwendung des Auto-Programms“, sagt BSH-Sprecher David Hofer. Durch den längeren Reinigungszyklus müsse das Wasser nicht so stark aufgeheizt werden wie bei Programmen mit kürzerer Laufzeit. Außerdem werde Geschirr länger eingeweicht, sodass die Spülmaschine für die Reinigung in diesem Modus nicht so viel Wasser wie in anderen Programmen verbrauche. So sinke der Energie- und Wasserverbrauch.