Lebensmittel für tausende Euro zerstört

Nach Hausbrand in Oberderdingen: Ständig flammen Glutnester auf

Der Tafelladen in Oberderdingen fängt komplett bei null an. Durch den Brand hat er alles verloren. Noch braucht er ausschließlich Geldspenden, um den Bedürftigen schnell zu helfen. In drei, vier Wochen könnte das aber schon anders sein.