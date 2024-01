Täter flüchtet nach Wohnungseinbruch in Oberderdingen

Ein Unbekannter ist am Montag in eine Wohnung in Oberderdingen eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montagmorgen in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße in Oberderdingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist derzeit nicht bekannt, wie hoch der Sachschaden ist.

Der Dieb verschaffte sich gegen 8.45 Uhr über eine Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchte er zunächst mehrere Räume im Erdgeschoss, bis er in einem Schlafzimmer auf eine 14-jährige Bewohnerin des Hauses traf. Daraufhin ergriff der Einbrecher die Flucht.

Beschreibung des Verdächtigen:

Der Unbekannte ist rund 185 Zentimeter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt und hat eine schlanke Figur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke, schwarze Stiefel, eine schwarze Mütze und eine schwarze Hose.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.