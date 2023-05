Bei einem Feuer in der Nacht zum 30. Januar war ein Hausbesitzer in Oberderdingen ums Leben gekommen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen haben keine Hinweise auf Brandstiftung ergeben.

Drei Monate nach dem Brand in Oberderdingen, bei dem der 81-jährige Hausbesitzer ums Leben kam, teilt die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchungen zur Brandursache mit.

Bei den Ermittlungen hätten sich keine Hinweise auf ein strafbares Handeln bei der Entstehung des Brandes ergeben, heißt es in dem Antwortschreiben der Polizei. Die Brandursache lasse sich nicht zweifelsfrei feststellen, weitere Hinweise zur Brandursache gebe es nicht.

Hausbesitzer konnte nur tot geborgen werden

Das Feuer in dem Zweifamilienhaus in der Sternenfelser Straße, in dem auch die örtliche Tafel ihren Sitz hatte, war in der Nacht zum 30. Januar ausgebrochen. Schnell stand das ganze Gebäude in Flammen.

Unter Lebensgefahr drangen Atemschutzträger der Feuerwehr ins Gebäude ein. Doch den Hausbesitzer konnten sie nur tot bergen. Das Gebäude wurde komplett zerstört, die Tafel hat zwischenzeitlich ein anderes Domizil gefunden.