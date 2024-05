Küchenindustrie-Krise trifft Oberderdingens Blanc & Fischer massiv

Die Blanc & Fischer-Familienholding (B&F) mit Töchtern wie Blanco und E.G.O. ist angeschlagen. Dies liegt daran, dass B&F die weltweite Schwäche der Küchenindustrie aufgrund ihres Produktportfolios und ihrer Kundenstruktur massiv zu spüren bekommt.

Zum Thema Stellenabbau bei E.G.O. soll es bald konkreter werden

Der Umsatz ging im vergangenen Jahr um 14,5 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro zurück. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen weltweit blicken gebannt, wie es mit dem Oberderdinger Familienunternehmen weitergeht.

Die Lage wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Karlheinz Hörsting

E.G.O.-Chef

Getroffen hat es beispielsweise die größte Tochter, den Haushaltsgerätezulieferer E.G.O.: Die bisherigen Unternehmensstrukturen waren – so die Angaben anlässlich der Bilanzpressekonferenz an diesem Freitagmorgen – auf eine Milliarde Euro Umsatz ausgelegt. In der aktuellen Situation mit dem Bedarfsrückgang an Hausgeräten weltweit habe die Unternehmensgruppe folglich Überkapazitäten gehabt – sowohl in der Produktion als auch im administrativen Bereich. „Darauf haben wir reagiert, weltweit rund 900 Stellen abgebaut und geprüft, wo wir Synergien schaffen können“, so E.G.O.-Chef Karlheinz Hörsting.

Derzeit laufen bekanntlich auch am Stammsitz in Oberderdingen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über die zukünftige Ausrichtung des Standorts. Nach früheren Gewerkschaftsangaben soll es um rund 300 Stellen gehen. Die Ergebnisse wollen E.G.O. und Arbeitnehmervertreter zeitnah bei einer gesonderten Pressekonferenz vorstellen. „Die Lage wird sich nicht von heute auf morgen ändern“, so Hörsting.

E.G.O. hat im vergangenen Jahr 699 Millionen Euro erlöst, das sind 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

Beim Spülenspezialisten Blanco ging der Umsatz um 16 Prozent auf 413 Millionen Euro zurück.