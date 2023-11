Künstlerin Tanja Izsak zeigt farbenfrohe Werke in Oberderdingen

In der Ausstellung „Connected Universe“ im Aschingerhaus in Oberderdingen setzt sich Tanja Izsak mit Fragen nach Verbindungen und Verbundenheit auseinander.

Mit der Mixed-Media-Art-Künstlerin Tanja Izsak kam keine Unbekannte ins Aschingerhaus nach Oberderdingen. Dementsprechend groß war der Andrang. Freunde, Bekannte, Weggefährten und natürlich die Familie sind zur Vernissage am Sonntag gekommen.

60 Objekte sind im Oberderdinger Aschingerhaus zu sehen

Interesse hat Ilona und Markus Reiß aus Mühlacker nach Oberderdingen getrieben. „Ich male selbst auch Porträts, aber eher romantisch. Die Werke von Tanja Izsak sind beeindruckend“, sagte Ilona Reiß.

Eine andere Besucherin richtet gerade ihr neues Haus ein und sucht dafür noch nach Gemälden. „Entschieden habe ich mich noch nicht“, sagte sie und gibt sich weiter der Betrachtung hin.

„Passend zum November, der für viele Menschen ein schwieriger Monat ist, bringen die Bilder von Tanja Izsak Farbe ins Leben“, so Bürgermeister Thomas Nowitzki in seiner Eröffnungsrede.

Wir sind immer und fast überall erreichbar. Tanja Izsak

Künstlerin

In der Ausstellung „Connected Universe“ setzt sich Izsak mit Fragen nach Verbindungen und Verbundenheit auseinander.

„Wir sind immer und fast überall erreichbar. Wir können uns jederzeit connecten: mit dem Handy, mit dem Internet oder allen möglichen digitalen Medien. Doch was macht das mit uns? Ist es die Verbindung, die wir uns wünschen? Wie können wir noch wir selbst bleiben?“, so die Künstlerin.

Mit der Serie angefangen hat sie vor etwa drei Jahren. „Besonders intensiv gearbeitet habe ich daran in den vergangenen zwölf Monaten“, erzählt Izsak. Da sie als Realschullehrerin nur begrenzt Zeit hat, bleiben für die Kunst oft nur die Ferien. „Der Sommerurlaub fiel dieses Jahr flach. Stattdessen habe ich von morgens bis abends gearbeitet“.

Rund 60 Werke zu diesen Themen sind dabei entstanden und noch bis 17. Dezember im Aschingerhaus zu sehen. Kraftvoll und eindringlich, in unterschiedlichen Formaten und farbenfroh, sind die Werke und vielschichtig in mehrfacher Hinsicht. Zum einen verwendet die Künstlerin verschiedene Materialien und mischt diese, bis der gewünschte Effekt eintritt.

Zum anderen gibt es in den Tiefen der Gemälde immer wieder noch etwas zu entdecken, das man zuvor nicht wahrgenommen hat. Ihre Werke erinnern an Streetart „und vermitteln positive Energie“, sagt Freundin Sandra Hauberger zur Einführung in die Ausstellung. Etwa bei der Flamenco-Tänzerin, der die Leidenschaft buchstäblich ins Gesicht gemalt ist.

Flamenco-Gruppe tritt bei Vernissage auf

Wie sich das anfühlt, konnten die Besucher gleich live erleben bei einem Auftritt einer Flamenco-Gruppe aus Flehingen.

Tanja Izsak ist selbst begeisterte Flamenco-Tänzerin und hat sich während des Studiums ihren Kindheitstraum erfüllt und diese ausdrucksvolle Form des Tanzes erlernt.