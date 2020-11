Mehrere Einbrüche in Oberderdingen und Großvillars

Am Samstag sind Unbekannte in drei Häuser in Oberderdingen und Großvillars eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Samstag in insgesamt drei Häuser in Oberderdingen und Großvillars eingebrochen.

Die Täter verschafften sich am Samstagabend über ein Fenster Zutritt in ein momentan unbewohntes Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Oberderdingen. Im Inneren öffneten die Diebe mehrere Schränke und Schubladen. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche fündig wurden, ist bislang unklar.

Auch ein weiteres Wohnhaus in der Mörikestraße wurde von den Dieben aufgesucht. Hier verschafften sie sich am Samstagabend zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr ebenfalls über ein Fenster Zutritt. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahmen sie einen Ehering sowie mehrere hundert Euro Bargeld an sich.

In ein weiteres Haus wurde im Ortsteil Großvillars eingebrochen. Hier gelangten die Täter zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr über ein aufgedrücktes Fenster in das Einfamilienhaus in der Heilbronner Straße. Im Wohnanwesen durchsuchten die Eindringlinge mehrere Zimmer und nahmen Schmuck im Wert von 1000 Euro an sich.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suchen nach Zeugen, die sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer (07252) 50460 melden können.