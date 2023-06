Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in ein Gebäude des Sozialvereins in der Aschingerstraße in Oberderdingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, zerschlugen die Eindringlinge ein Fenster des Gebäudes umso in das Innere zu gelangen.

Auf der Suche nach Wertgegenständen betraten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und nahmen Bargeld und Elektronikgegenstände an sich. Anschließend verschwanden die Einbrecher unerkannt.

Zeugen gesucht: (0 72 52) 5 04 60