Oberderdingen: Unbekannte brechen in Bäckereifiliale ein

In Großvillars hat es vergangene Nacht einen Einbruch in eine Bäckerei gegeben. Die Täter verließen die Filiale ohne Diebesgut.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Bäckereifiliale in der Heilbronner Straße in Großvillars eingebrochen. Die Täter beschädigten gegen 3 Uhr eine Glasschiebetür und verschafften sich so Zutritt, teilte die Polizei mit.

Im Gebäudeinneren öffneten und durchsuchten sie anschließend mehrere Schränke. Sie entwendeten jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden sei unbekannt.

Das Polizeirevier Bretten bittet mögliche Zeugen sich unter (0 72 52) 5 04 60 zu melden.