Oberderdingen: Unbekannte brechen in Gemeindehaus ein

Unbekannten Einbrechern ist es gelungen, in ein Gemeindehaus in Oberderdingen einzubrechen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gemeindehaus in Oberderdingen-Flehingen eingebrochen und haben ein hochwertiges Mischpult entwendet. Die Polizei teilte mit, dass mindestens zwei Täter über ein Seitenfenster in das Gemeindehaus der „Christlichen Gemeinde Kraichgau Stromberg e.V.“ in der Attenbergstraße 8 gelangten.

Aus dem Veranstaltungssaal entwendeten die Einbrecher ein rund 10.000 Euro teures Mischpult und flohen anschließend unerkannt vom Tatort.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 zu melden.