Oberderdinger Haushalt in Minutenschnelle verabschiedet

Das war schon eine merkwürdige Gemeinderatssitzung, die am Dienstagabend in der Eugen-Gültlinger-Halle in Oberderdingen über die Bühne ging. Es begann schon damit, dass sich auf dem Parkplatz vor der Halle etwa zwei Dutzend Demonstranten eingefunden hatten, die unschwer der Sparte „Kritiker der Corona-Maßnahmen“ und bei näherer Betrachtung auch der Gruppe der Corona-Leugner zuzuordnen waren.

Mit einheitlichen Transparenten im Stil von Todesanzeigen forderten sie Meinungsfreiheit statt Zensur und Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung und diffamierten die Leitmedien als das eigentliche Virus.

Am Nachmittag hatte es eine Kinderschuh-Aktion auf dem Marktplatz gegeben, die allerdings mit der Demo vor der Halle nichts oder nur wenig zu tun hatte.

Zwei unterschiedliche Aktionen

Drinnen verteilte der evangelische Pfarrer von Großvillars, Lukas Frei, an die Ratsmitglieder einen offenen Brief besorgter Eltern aus Großvillars, Oberderdingen und Flehingen, die durch die Einführung einer Maskenpflicht „die freie Entfaltung der Kinder massiv beeinträchtigt“ sehen und auch gesundheitliche Schäden bei den Kindern durch das lange Tragen der Maske befürchten.

„Ich habe diesen offenen Brief im Auftrag der Elternschaft übergeben, ich bin ja auch selbst Vater“, sagte Pfarrer Frei tags darauf auf Nachfrage. Die Demo am Marktplatz sei eigentlich eine Aktion gewesen, mit der man mit Kinderschuhen, Blumen und Kinderbildern auf die schwierige Situation der Kinder in dieser Corona-Pandemie aufmerksam machen wollte. Dabei seien allerdings schon einzelne Plakate der Corona-Kritiker aufgetaucht, die sich später vor der Halle eingefunden hatten.

Diese Demo vor der Gültlinger-Halle habe mit dem Anliegen der Eltern allerdings nichts zu tun gehabt, das seien zwei völlig unterschiedliche Aktionen gewesen. Die meisten der Demonstranten vor der Halle habe er nicht gekannt, sagte Frei, der sich auch von manchen Inhalten distanzierte. Auch Rats- und Verwaltungsmitgliedern waren die wenigsten der Demonstranten bekannt.

Gemeinsame Stellungnahme

In der Ratssitzung ging es dann mit den Merkwürdigkeiten weiter. Auf der Tagesordnung stand die Verabschiedung des Haushalts, bei dem üblicherweise die Fraktionen ihre Stellungnahmen abgeben. In diesem Jahr hatten sich die Fraktionen allerdings im Vorfeld darauf verständigt, nur eine gemeinsame Haushaltsrede zu halten und sie den Bürgern dann im Ortsblatt zu präsentieren. Damit wolle man zeigen, dass in Krisenzeiten das Zusammenarbeiten an erster Stelle stehe und dass man an einem Strang ziehe, hieß es.

Haushaltsverabschiedung kurz und schmerzlos

Aus diesem Grund fiel die Verabschiedung des Haushalts kurz und schmerzlos aus: Der vormalige Ortsvorsteher und CDU-Gemeinderat Klaus Hilpp bekundete die Zustimmung der Ratsfraktionen zum Zahlenwerk, bei der Abstimmung enthielt sich die Grüne Andrea Schwarz der Stimme, UBO-Ratsmitglied Reinhard Schiek lehnte den Haushalt ab, der ein Volumen von rund 37 Millionen Euro hat. Acht Millionen Euro sind für Investitionen vorgesehen, dafür werden Kredite in Höhe von 2,75 Millionen nötig. Gebühren- oder Steuererhöhungen sind für 2021 nicht geplant.

Mit dem neuen Haushalt soll auch die Schlussabrechnung für die Modernisierung des FilpleBads erfolgen, 800.000 Euro sind hier noch aufzuwenden. Zwei Millionen Euro sind für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Oberderdinger Ortskern, am Lindenplatz und am Waldenserplatz in Großvillars vorgesehen, weitere zwei Millionen sind für die Sanierung von Straßen bestimmt.