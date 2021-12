Plastikflaschen mit unbekanntem Inhalt bei Oberderdingen gefunden

Bislang unbekannte Täter haben am sogenannten Derdinger Horn bei Oberderdingen bis zu 500 Plastikflaschen mit unbekanntem Inhalt entsorgt. Eine Spaziergängerin entdeckte die unerlaubte Abfallbeseitigung am vergangenen Samstag auf einem Feldweg nahe einem Weinberg in Richtung Bernhardsweiher, teilte die Polizei mit. Der Fachbereich für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen.